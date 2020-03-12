Sulama projeleriyle çiftçilere 537 milyon TL gelir artışı sağlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Bursa'ya son 17 yılda 20 baraj 15 gölet inşa ederek hizmete açtı.
12.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:18
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Bursa 'ya son 17 yılda 20 baraj 15 gölet inşa ederek hizmete açtı. 17 yılda yapılan sulama tesisleriyle 744 bin 50 dekar araziyi sulamaya açılarak çiftçilere 537 milyon TL gelir artışı sağlandı.
Kaynak: Dunya.com
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