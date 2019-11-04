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Sulama sisteminden malzeme hırsızlığı iddiası

Malatya'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama sisteminden vana ve sulama kanalı demir kapağı çaldığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındıMalatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıhan ilçesinin Durucasu Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında güvenlik uygulaması yapan...

04.11.2019 17:12Sulama sisteminden malzeme hırsızlığı iddiası
Malatya'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama sisteminden vana ve sulama kanalı demir kapağı çaldığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıhan ilçesinin Durucasu Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında güvenlik uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.
Ekipler, araçta 10 demir vana, 2 sulama kanalı demir kapağı, 10 tane iki metre uzunluğunda plastik sulama borusu, 2 sulama fıskiyesi, 20 kilogram çit tel örgü ve 2 demir boru buldu.
Jandarma ekipleri, DSİ yetkililerine bilgi vererek, yetkilileri kontrol noktasına davet etti.
DSİ görevlilerince yapılan incelemede ele geçirilen malzemelerin DSİ'in Boyalı Mahallesi'ndeki sulama hattından çalındığı belirlendi.
Araç sürücüsü M.K, gözaltına alındı.

Durucasu, Yazıhan, Güncel

Kaynak: AA

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