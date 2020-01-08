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Sulama vanası çalan 3 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bağ ve bahçelerden 20 sulama vanasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

08.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:05 Sulama vanası çalan 3 kişi tutuklandı
'in ilçesinde bağ ve bahçelerden 20 sulama vanasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde son 2 hafta içerisinde meydana gelen bağ ve bahçeden suluma vanası hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çaldıkları 20 sulama vanası da ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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