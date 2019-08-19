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Sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı'da kurutmaya bırakıldı

Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda şiddetli yağışla sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı miting alanına serilerek kurumaya bırakıldı.

19.08.2019 11:10 Sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı'da kurutmaya bırakıldı
Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda şiddetli yağışla sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı miting alanına serilerek kurumaya bırakıldı. Kurmaya bırakılan ürünler drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışla birlikte başta Eminönü yeraltı Çarşısı olmak üzere bir çok noktada su baskınları yaşanmıştı. Çarşı esnafından Zafer Yavuz, sular altından kurtardığı ürünlerini Yenikapı miting alanında sererek kurumaya bıraktı.
"Bine yakın ayakkabımız var" Ayakkabıları kurumaya bırakan iş yeri sahibi Zafer Yavuz, "Biz buraya ayakkabılarımızı kurutmak ve zararımızın boyutunu görmek için geldik. Ayakkabılarımız kuruduğunda kurtarabildiğimiz ürünlere bakacağız. Kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip bir deformasyon var ya da bozulma var mı diye kontrol ettikten sonra satışa tekrar sunulur hale getirmeye çalışacağız. Bin taneye yakın ayakkabımız var. Son 3 gün üzerinden baktığınızda zarar baya büyük" diye konuştu. Yan yana serilen ürünler drone ile havadan görüntülendi.
(İHA)

Eminönü, Güncel

Kaynak: İHA

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