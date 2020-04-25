Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sular altında kalan Malazgirt Ovası'ndaki ekili tarım arazileri zarar gördü

Muş'un Malazgirt ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle nehirlerin taşması sonucu 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı.

25.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:47
Muş'un Malazgirt ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle nehirlerin taşması sonucu 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı.
İlçe genelinde bir haftadır aralıklarla yağan yağmur, Badışan ve Murat nehirlerinin taşmasına neden oldu.
Sular altında kalan Malazgirt Ovası'ndaki 50 bin dekarlık tarım arazisi zarar gördü.
Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, nehirlerin taşmasıyla 50 bin dekarlık ekili arazinin zarar gördüğü söyledi.
Aralıksız yağan yağmurun çiftçileri mağdur ettiğini ifade eden Kılıç, "Suların çekilmesini bekliyoruz. Yağmur durmadan yağmaya devam ediyor. Ürünlerimizin yüzde doksanı sular altında kaldı. İki nehrimizden yükselen sular nedeniyle zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz." dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Kılıç, "Konu ile ilgili kendisine bilgi verdik. Yağmur durduktan sonra biz de sahaya ineceğiz zararları tek tek tespit edeceğiz. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." diye konuştu. Sular altında kalan Malazgirt Ovası’ndaki ekili tarım arazileri zarar gördü

Kaynak: AA

Etiketler: Malazgirt, Muş, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tokat’ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
9. Cumhurbaşkanı Demirel’in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
’Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?’ anketi: ’Evet’ ile ’Hayır’ arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
TRT spikerinden doktora tuhaf soru: Demir-döküm tava, demir eksikliğine iyi gelir mi? Haberler
TRT spikerinden doktora tuhaf soru: Demir-döküm tava, demir eksikliğine iyi gelir mi?
İtalya’dan çarpıcı korona araştırması: Kirli havada kolay yayılıyor Haberler
İtalya'dan çarpıcı korona araştırması: Kirli havada kolay yayılıyor
Haberler››Güncel››Sular altında kalan Malazgirt Ovası'ndaki ekili tarım arazileri zarar gördü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:00: Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı adamın elektrikli soba ihtiyacını karşıladı - Haber 17:57: Şehit mezarlarındaki Türk bayrakları yenilendi - Haber 17:55: Babasının korona tedavisi gördüğü hastanede çalışmaya devam etti - Haber 17:50: TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? - Haber 17:50: AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Edirne'de elektrik faturaları 35 ila 54 günlüktür" - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 15:09: Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı - Haberler 13:48: Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber