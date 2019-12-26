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Adana'da sel sularının çekilmesiyle su altında kalan otomobiller ortaya çıktı

Adana'da dört gündür yağan yağmurun neden olduğu sel sularının çekilmesiyle birlikte su altında kalan otomobiller de ortaya çıkmaya başladı.

26.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:40

'da cezaevinden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 akrabasıyla birlikte sele kapılıp daha sonra güçlükle kurtulan şahıs ile başka bir vatandaşın otomobili sel suları çekilince ortaya çıktı.

İKİ OTOMOBİL BULUNDU

Adana'da 4 gündür yağan yağmur etkisini biraz azaltınca selin hasarı da ortaya çıktı. Kürkçüler Cezaevi'nden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 kişiyle birlikte sel sularına kapılıp daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Can-Kur ekipleri tarafından sazlıklara tutunmuş halde bulunan şahısların da otomobilleri hurdaya dönmüş halde derede bulundu. Aynı yerde sel sularına kapılan başka bir otomobil de hurdaya dönmüş halde bulundu. Bölge balçık içinde olduğu için otomobiller çıkarılamadı.

SADECE OTOMOBİLLER DEĞİL TARLA DA ZARAR GÖRDÜ

Sel suları sadece otomobilleri değil tarlaları da sular içinde bıraktı. Cezaevinin hemen yan tarafındaki tarlanın sahibi Sedat Kara aşırı yağmur nedeniyle ektiği patates tarlasının tamamen su altında kaldığını ve yaklaşık 400 bin liralık zararı olduğunu söyledi. Kara, derede iki araç olduğunu, akşam cezaevinden çıkan bir kişi ile vatandaşın araçlarının olduğunu ancak araçların hala alınamadığını da belirtti.

Adana'da sel sularının çekilmesiyle su altında kalan otomobiller ortaya çıktı

Kürkçüler Cezaevi, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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