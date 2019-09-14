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Sular çekilince binlerce balık telef oldu

Sular çekilince binlerce balık telef oldu Binlerce balık ölüm kalım savaşı veriyorKIRKLARELİ - Kırklareli'nde göletteki suyun azalmasıyla çok sayıda balık ölümleri meydana geldi.

14.09.2019 19:31
Sular çekilince binlerce balık telef oldu
Binlerce balık ölüm kalım savaşı veriyor
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde göletteki suyun azalmasıyla çok sayıda balık ölümleri meydana geldi.
Kırklareli'nin Babaeski İlçesine bağlı Oruçlu köyündeki sulama göletinden çiftçiler tarafından tarım alanlarının sulanması amacıyla su çekilmesiyle çok sayıda balık telef olduğu gözlemlendi.
Gölette suyun büyük oranda azalmasıyla birçok balıkta balçık içerisinde kaldı. Bunun üzerine köylüler balıkları sulak alana taşımaya çalışıyor.
Binlerce balıkta balçık üzerine ölüm kalım savaşı veriyor.
Sular çekilince binlerce balık telef oldu

Kırklareli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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