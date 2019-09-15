Haberler » Güncel » Haber

Sular çekilince binlerce balık telef oldu

Sular çekilince binlerce balık telef oldu Binlerce balık ölüm kalım savaşı veriyorKIRKLARELİ - Kırklareli'nde göletteki suyun azalmasıyla çok sayıda balık ölümleri meydana geldi.

15.09.2019 17:17
Sular çekilince binlerce balık telef oldu
Binlerce balık ölüm kalım savaşı veriyor
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde göletteki suyun azalmasıyla çok sayıda balık ölümleri meydana geldi.
Kırklareli'nin Babaeski İlçesine bağlı Oruçlu köyündeki sulama göletinden çiftçiler tarafından tarım alanlarının sulanması amacıyla su çekilmesiyle çok sayıda balık telef olduğu gözlemlendi.
Gölette suyun büyük oranda azalmasıyla birçok balıkta balçık içerisinde kaldı. Bunun üzerine köylüler balıkları sulak alana taşımaya çalışıyor.
Binlerce balıkta balçık üzerine ölüm kalım savaşı veriyor.
Sular çekilince binlerce balık telef oldu

Kırklareli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:33 Pegasus golf challenge turnuvası 11'inci kez yapıldı
19:31 Minik öğrenciler kuş halkalamayı gözlemledi
19:30 Köpeğini gezdirmeye çıkaran genci bıçaklayan tutuklandı
19:28 Uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı
19:27 Pegasus golf challenge turnuvası 11'inci kez yapıldı
19:26 Türk diplomatlar ve yabancı büyükelçiler dostluk için raket salladı
19:24 Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı