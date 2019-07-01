01.07.2019 21:53
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Sular çekilince otomobil ortaya çıktı

Sular çekilince otomobil ortaya çıktı

Siirt'te Botan Çayı'nda otomobil, su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı.

Siirt 'te Botan Çayı 'nda otomobil, su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı.
Alınan bilgiye göre, kentten yaklaşık 15 kilometre mesafede Meydandere köyü yakınlarında su altındaki otomobili fark edenler, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, botla yaklaştıkları otomobilde inceleme yaptı.
Ekipler, uzun süredir su altında olduğu değerlendirilen otomobilin plaka ve şasi numarasını tespit etmeye çalıştı.
Bölgedeki baraj kapaklarının açılması ve su seviyesinin yeniden yükselmesi nedeniyle otomobili sudan çıkarma çalışmasına ara verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Botan Çayı , Siirt , Güncel

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