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Sular çekilince tekne ile gittikleri yere yürüyerek gittiler

Tokat'ın Almus ilçesi baraj gölünde su seviyesinin düşmesi sonucu vatandaşlar, tekneyle gidilebilen kayalıklara yürüyerek gitti.

23.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:11
'ın ilçesi baraj gölünde su seviyesinin düşmesi sonucu vatandaşlar, tekneyle gidilebilen kayalıklara yürüyerek gitti.
Almus ilçesi baraj gölünde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede ciddi oranda su seviyesinde düşüş yaşanıyor. Mayıs aylarında doluluk oranına ulaşan baraj gölünde yaz aylarında Tokat'ın verimli arazilerinin olduğu kazovanın sulanması ve elektrik üretimi için su bırakılması sonucu su seviyesi düştü. Kıyı şeridinden yaklaşık 100 metreye yakın çekilen baraj gölünde su seviyesinin çekilmesi sonucu tekne ile gidilebilen kıyı kayalık alana insanlar yürüyerek gidebiliyor. Malkayası olarak bilinen Türk bayrağının dikili olduğu kayalığa çıkan vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekiliyor.
Yöre halkından Asuman Kepenek, birkaç yıldır baraj gölünde su seviyesinde düşüş yaşandığını söyledi. İlkbahar aylarında etrafı suyla kaplı olan kayalık alana tekne ile gidebildiklerini, şu anda ise kayalıklara yürüyerek çıkabildiklerini belirten Kepenek, "Kayalıklara dikili olan bayrak direğine kadar su çıkıyordu. Kayıkla balıkçılar gelebiliyordu. Şu anda sular çok çekildi yürüyerek bu alanda gezebiliyoruz" dedi.
Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1959-1966 yılları arasında inşa edilen Almus Baraj Gölü, 21 bin 350 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor. 27 MW'lik güç kapasitesi ile yılda 99 GWh elektrik enerjisi üretimi de sağlayan Almus Barajı'nda alabalık, sazan, yayın, tuna ve kaya balığı bulunuyor. 2016 yılında özelleştirilen Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi yapılıyor.
(Nurhan İçmez - Onur Erden/İHA)
Sular çekilince tekne ile gittikleri yere yürüyerek gittiler

Tokat, Almus, Güncel

Kaynak: İHA


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