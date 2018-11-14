Sular Vadisi'nde Geri Sayım!

Projenin merkezinde yer alan gölün yanı sıra teras kademeli oturma alanları, babil bahçesi- seyir terasları, gölgeli oturma bölümü, revan köşkleri, yol boyu dinlenme köşeleri, havuzlar, şelaleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, cami, Osmanlı çeşmesi, belediye hizmet binası, aletli jimnastik köşesi ve maket evcil hayvan bahçesi ile Sular Vadisi Doğa Parkı, insanları yeşil ve mavinin birbirinden güzel tonlarıyla buluşturacak.

'ÖZEL BİR PROJE'

Yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen, 34 bin metrekarelik proje alanında hayata geçirilen Sular Vadisi Doğa Parkı'nın detaylarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Sular Vadisi'nde açılış için sayılı günler kaldı, son aşamadayız. Sular Vadisi projemize yaklaşık 34 bin metre kare bir alanda önce kamulaştırma ile başladık. Kamulaştırma işlemlerinin ardından ise insanlarımızın burada daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacak, refah seviyesini arttıracak fiziki bir projenin ön çalışmasını yaptık. Tasarımımızla içerisinde kültür merkezi, camisi, kapalı otoparkı, kapalı pazarı, yapay göleti, kaskat şelaleleri, babil bahçesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş alanları olan su ve yeşili birleştirdiğimiz çok özel bir proje ortaya çıktı. Sular Vadisi bizim vizyon projelerimizden sadece bir tanesi. Bu bölgede yaşayan 70-80 bin insanımıza hizmet verecek. 7'den 70'e herkesin burada nefes alabileceği, yeşille buluşabileceği güvenli bir alan olacak. Yaklaşık 15-20 gün sonra tüm çalışmalar bitecek ve hep birlikte açılışını yapacağız. Böylesine büyük bir alanda insanlarımızın huzurlu yaşayabilecekleri bir mekanı oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MODEL OLACAĞIZ'

Sular Vadisi projesinin Yıldırımı geleceğe taşıyacak çok önemli vizyon projelerinden sadece bir tanesi olduğunu aktaran Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Bunlardan diğer bir tanesi de Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm projemiz. Bu proje ile Mevlana mahallemizde yaklaşık 815 tane konut ürettik yanında alışveriş merkezi ve 12 bin metre kare ticari alanı ile birlikte. 815 konutu da kendi bütçesinden tamamlayan bir ilçe belediyesiyiz. Kentsel dönüşümde model olabilecek bir örnek kentsel dönüşüm projesini ortaya koyduk. Diğer taraftan Yıldırım'ı yeniden planladık. Yıldırım'ın üçte bir imar düzeni değişti. Yeni bir mekânsal tasarım, yeni bir imar kuralları, altyapısı, eğitim, sağlık alanları, teknik altyapı alanları, geniş yolları ve ticari alanları destekleyecek bir tasarımımız oldu. O yeni imar düzeni Yıldırım'ın geleceğinde çok daha önemli olacak. Belki biz alt düzeyde bu planların onaylaması için çok emek harcadık ama bundan sonraki yıllarda insanlarımız değişikliklerin farkına daha çok varacak" şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ YILDIRIMA HİZMET'

Yıldırım Belediyesi'nin katkılarıyla Gençlik Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en büyük spor merkezinin Yıldırım'da inşa edildiğini, Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi inşaatının da Yıldırım'da devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Edebali, "Diğer taraftan da çok modern kapalı pazar yerleri, yaklaşık 20 tane mahalle konağı, 19 tane aile sağlık merkezi, tematik parklar, semt sahaları, jimnastik salonları, kadın eğitim spor merkezleri oluşturduk. Genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle Yıldırım'ı hem fiziki hem de kültürel ve sosyal alanlarda geleceğe taşıyacak çalışmalar yapıyoruz. Tabi tüm bu hizmetlerin odağında insan var. Amacımız da Yıldırım'da insana hizmet etmek. Biz günlük rutin hizmetlerde de her zaman kaliteyi ön planda tuttuk. Göreve başladığımız günden itibaren Yıldırım'ın her sokağında Pazar günü dahil katı atıklarımızı topladık. Geri dönüşüm ile ilgili çok büyük bilgilendirmeler, eğitim faaliyetleri; okullarda, camilerde ve diğer alanlarda, uyuşturucu ile mücadele konusunda sosyal faaliyetler, diğer kurumlarımızla da diyalog içerisinde olarak Yıldırım'ı hem mekânsal hem de kültürel sosyal alanlarda geleceğe taşıyacak adımlar attık. 5 yıllık görev süremizin içerisinde söz verdiğimiz projelerimizi bitirip vatandaşımızın karşısına çıkmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Yarınların Yıldırım'ı bugünlerden çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.