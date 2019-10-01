Şule Çet davası için aranan dudak okuma uzmanı bulundu

Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili devam eden dava için dudak okuma uzmanı bulundu. Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olan uzmanın, şu anda İstanbul'da bulunan bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptığı bildirildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine bulunan uzman, tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ile Berk Akand arasında Şule Çet'in düşmesinden sonra asansör önünde gerçekleşen diyaloğu çözmeye çalışacak.

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre, uzun zamandır aranan dudak okuma uzmanı için mahkeme, 19 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bünyelerinde bu konuda uzman kişi bulunup bulunmadığını yazı ile sormuştu. Bakanlıktan gelen cevap yazısında ise, "Araştırmalar sonucu bakanlık bünyesinde görev yapan dudak okuma uzmanının bulunmadığı anlaşılmıştır" denilmişti.

TRT VE EGM' DE DE BULUNAMAMIŞTI

Mahkemenin daha önce de yazı yazdığı TRT ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı da, bünyelerinde dudak okuma konusunda uzman kişi bulunmadığını belirtmişti. Şule Çet ailesinin avukatları ise bakanlığın olumsuz yanıtının ardından dudak okuma konusunda uzman kişilerden oluşacak bilirkişi kurulu oluşması için mahkemeye başvuracağını dile getirmişti.

NE OLMUŞTU?

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili, Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklanmıştı.