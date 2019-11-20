Haberler » Güncel » Şule çet davasında 5'inci duruşma başladı - Haber

Şule çet davasında 5'inci duruşma başladı

Şule Çet davasında 5'inci duruşma başladıAnkara'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam edildi.

20.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:54
Şule Çet davasında 5'inci duruşma başladı
Ankara'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar Çağatay (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam edildi.
Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand, 5'inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan Ankara Kadın Platformu, Kadın Meclisleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri 'Erkek adalet değil gerçek adalet', 'Şule Çet için adalet' yazılı pankart açarak, Boyun eğme, katillerden hesap sor sloganları attı. Kadın dernekleri adına konuşan Deniz Akıl, Şule Çet başta olmak üzere, işlenen tüm kadın cinayetlerinin üzerinin örtülmemesi için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ta ki adalet yerini buluna kadar. Kadın cinayetleri durana kadar dedi.
CEREN'İN BABASINDAN DESTEK
Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nde, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından geçen 2 Ocak'ta öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar da kadınlara destek verdi. Mustafa Damar, Öldürülen kadınlarımızın sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Gün geçtikçe toplum duyarsız, sessiz kalamaz. Kadın cinayetleri davaları başka noktalara evrilmiştir. Akıl dışı, mantık dışı, ahlak dışı, hukuk dışı yöntemlerle öldürülen Şule Çet'lere, Ceren Damar'lara iftiralar atılmaya ölülerin hatıralarına saldırılmaya ve öldürülen kadınlarımızın, kızlarımızın naaşları üzerinde tepinmeye başlamışlardır. Ceren Damar'ların, Şule Çet'lerin ruhları sizin yakanızı bırakmayacak. Biz de bırakmayacağız. Adaletin tecelli etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız diye konuştu.
Konuşmaların ardından kalabalık, duruşmayı takip etmek üzere adliyeye girdi.
Şule çet davasında 5'inci duruşma başladı

Gazi Üniversitesi, Şule Çet, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:08 Suriyeli ve Türk kursiyerler "İstihdam Fuarı"nda işverenlerle buluştu
14:08 Sıcaklıklar azalacak, yağışlı hava geliyor
14:06 Bakan Ersoy: Türkiye'nin yabancı sermaye yatırımları 38 milyar dolara ulaştı
14:02 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Güçlü bir liderimiz var, istikrarlı bir hükümetimiz var"
14:01 Adana Çocuk Hakları Festivali başladı
13:40 "Külliye'ye giden CHP'li" partiyi karıştırdı! Muharrem İnce'den ilk açıklama
13:18 Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi
12:56 Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye bize yeni bir operasyon başlatmayacağını söyledi
12:50 İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
20.11.2019 14:09:49