Şule Çet Davasında İddianame Hazırlandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:56



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:56

ŞULE ÇET DAVASINDA İDDİANAME HAZIRLANDIAnkara'da lüks bir plazanın 20'inci katından düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede iki sanık için de 'cinayet', 'ırza geçme' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------ARŞİV-Şule Çet'in arşiv görüntüleri-Şule Çet için yapılan eylemden görüntüHaber: Özkan ARSLAN,-ANKARA