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Şule Çet davasında karar: Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

04.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:28Şule Çet davasında karar: Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Çağatay 'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları, tarafların avukatları ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı.
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Şule Çet, Aksu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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