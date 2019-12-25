Haberler » Güncel » Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber

Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı

Son dakika: Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e cinsel saldırının ardından Çet'i öldürdüğü ve plazanın 20. katından attığı belirtildi. Aksu'nun cinayete intihar süsü vermeye çalıştığı, diğer sanık Berk Akand'ın da sanık Aksu'ya bu eylemlerde yardım ettiği bildirildi.

25.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:14

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı. Kararın gerekçesinde, Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü kanaatine varıldıktan sonra aşağıya atıldığı belirtildi.

CİNSEL SALDIRININ ARDINDAN AŞAĞI ATILDI

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi kararda, sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e yönelik zorla nitelikli cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği, Çet'in bu durumu kabullenmeyerek, kendisine tepki gösterdiğine dikkat çekildi. Sanık Aksu'nun, Çet'in plazadan ayrılmasına izin vermediği bunun sonucunda tartışma çıktığı belirtilerek, "Sanık Aksu, yüksek düzeyde alkollü olmasının verdiği etki ile de şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek, maktuleyi darp ettiği ve boğazını sıkması nedeniyle bu aşamada ölen veya darbın etkisi ile şuurunu kaybedip, bayılmış olan maktuleyi öldüğünü düşünerek, intihar görüntüsü vermek için binanın 20'nci katında bulunan ofisin açık penceresinden aşağıya atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını işlemiştir" şeklinde kararın gerekçesi açıklandı.

İKİ İSİM DE CEZA ALMIŞTI

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen 4 Aralık'ta sonuçlandı. Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu'ya, müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Şule Çet
Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı

Şule Çet, Aksu, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02   Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Haber
18:58   "Hukuk Devleti ve Yargı Reformu" programı - Haber
18:58   Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı - Haber
18:53   Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı - Haber
18:52   OMÜ öğrencilerinden Aybüke Yalçın anısına kütüphane - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
17:39   Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
25.12.2019 19:03:20