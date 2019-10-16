Şule Çet davasında ifade veren bilirkişi: Düşmeden önce yarı çıplaktı

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporunu hazırlayan Prof. Dr. Çağlar Özdemir, "Şule'nin yerdeki görüntüsüne baktığımızda bluzu katlanmış. Atladığını varsayalım, yine de bluzunun bu şekilde katlanma imkanı yok. Bunlar bize Çet'in atılmadan önce yani düşmeden önce yarı çıplak olduğunu söylüyor" dedi.

Ankara'da 29 Mayıs 2018'de bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çetin'in ölümüne ilişkin ilgili davanın 4. celsesi Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

ANKARA KADIN PLATFORMU: BU DAVA TÜM KADINLARIN DAVASI

Duruşma öncesi adliye önünde bir araya gelen Ankara Kadın Platformu'ndan kadınlar yaptıkları açıklamada, "Biz katilin kim olduğunu biliyoruz. Koruyan ve yargılamayanları da biliyoruz. Bu dava tüm kadınların davası diyerek davayı büyüttük. Mahkeme salonlarında failleri değil kadınların yaşamlarını yargılamaya çalışanların karşısında biz varız" dediler.

Gazete Duvar'ın haberine göre hazırlanan iddianamede 'kasten öldürme' 'cinsel saldırı' ve hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu duruşma salonuna getirildi.

BİLİRKİŞİ: OLAY ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL

Bilirkişi raporu hazırlayan Prof. Dr. Çağlar Özdemir de mahkemede ifade verdi. Olay yerini teknik olarak canlandırarak rapor hazırladıklarını söyleyen Özdemir, "Bu olayla ilgili değerlendirmede olay yeri canlandırması kullandık. Düşme olayının gerçekleştiği iddia edilen odada cam ve sehpa arasındaki mesafe ölçülmemiş. Şule Çet'in sanığın anlatımıyla askıda kalma pozisyonu mevcut. İntihar eden kişiler en kolay yolu tercih ederler. Kişinin atlama amacı taşıması halinde sehpanın üzerine çıkması gerekirdi. Olayın meydana gelişi sanıkların ifadeleri gibi olmamış. Bunu nasıl ifade etmek mümkün bilmiyoruz ama anlattıkları gibi olmadığını söyleyebilirim" dedi.

"ŞULE ATILMADAN ÖNCE YARI ÇIPLAKTI"

Prof. Dr. Özdemir ifadesine şu şekilde devam etti:

"Sanık Şule'yi ayaklarından tuttuğunu, aralarındaki konuşmanın ardından elinden kaydığını ve düştüğünü söylüyor. Düşme noktasında 4.30 metrelik mesafeyi kat etmesi mümkün değil. Bu rüzgarla açıklanamaz. Aşağıda da olağan akışla uyuşmayan şeyler var. Olay yeri incelemesi fotoğraflarına bakalım. Şule'nin kafası önce, vücudu sonra düşmüş. Beyin dokusu saçılmış. Ayakkabısı beyin dokusunun olduğu yeri geçmiş. Bu demek oluyor ki ayakkabıları daha sonra atılmış. Ayakkabının ayağında olduğunu düşünürsek yere düştüğünde o ayakkabının kolunun altına gelme ihtimali bulunmuyor. Burada da açıklanması gereken başka sorular ortaya çıkıyor. Şule'nin yerdeki görüntüsüne baktığımızda bluzu katlanmış.Tanımlandığı gibi atladığını varsayalım, 'aşağı doğru balıklama atlamaya çalıştı, cama tutuldu ama parmak izi çıkmadı', yine de buzunun bu şekilde katlanma imkanı yok. Yani bunlar bize Şule Çet'in atılmadan önce yani düşmeden önce yarı çıplak olduğunu söylüyor."