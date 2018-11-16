Şule İdil Dere'nin Ölümüne İlişkin Davada 5'inci Kez Bilirkişi Talebi

16 Kasım 2018 Cuma 12:35



16 Kasım 2018 Cuma 12:35

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAKadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davaya devamedildi. Mahkeme, İBB Başkanlığı'na yazı yazılarak 3 sanığın olay tarihinde hangi görevde bulunduklarının bildirilmesini istedi. Sanıkların avukatları, daha önce 4 bilirkişi incelemesi yapılan dava dosyasında 5. bilirkişi incelemesi talep ettiler.İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Ergun Ata, Saffet Altındağ ve Kamil Cemal Yıldırım ile avukatları katıldı. Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere ve annesi Nesrin Aslan ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Ailenin Avukatı Murat Özveren, bir yayanın yaya yolunda telefona bakarak müzik dinleyerek şakalaşarak yürümesinin son derece doğal olduğunu belirterek, "Olayın olduğu yer yayalara özgülenmiş bir alandır, yaya yoludur. Yaya yolunda müzik dinlemesi, telefona bakması gayet doğaldır. Yaya yolunda telefonla ilgilenmesi normal bir davranıştır" dedi.BEŞİNCİ KEZ BİLİRKİŞİ TALEBİDosyaya gelen bilirkişi raporlarının karar için yeterli olmadığını savunan sanık Avukatı Rıza Saka, yeni bilirkişi raporu alınmasını istedi. Şule İdil Dere'nin kazanın oluşumunda kusuru bulunduğunu savunan Avukat Saka, "Mütevvefanın kazada kusurlu olduğu açıktır. Bu konuda bilirkişi raporunda bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Yaya geçidine kapatılmış alana gece vakti girmiş, kulaklık takmış, telefonla ilgilenmiştir" dedi. Avukat Saka, yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.Duruşmaya katılan sanıklar da bilirkişi raporuna itiraz etti.Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müzakere yazarak sanıklar Ergun Ata, Saffet Altındağ ve Kamil Cemal Yıldırım'ın olay tarihinde hangi görevde olduklarının, bulundukları göreve ilişkin usulüne uygun tebligat yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verdi. Sanıklar ve avukatlarının yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talebinin de eksik delillerin tamamlanmasından sonra karar vereceğini belirten mahkeme, duruşmayı erteledi.İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.Dere'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede 7 kişi hakkında, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.Görüntü Dökümü:----------------Arşiv görüntüler