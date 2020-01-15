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Şule idil dere'nin ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Haber Yüksel KOÇ İstanbul DHAKadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davaya devam edildi.

15.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:21
Yüksel KOÇ DHA
Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davaya devam edildi. Yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talepleri reddeden mahkeme, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Ergün Ata, Saffet Altındağ, Kamil Cemal Yıldırım, Teyfur Bingöl ve avukatları ile Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan ve avukatları katıldı.
Mahkeme hakimi 7. raporun dava dosyasına geldiğini tutanağa geçti. Şoför Mumin Kılıç ve İbrahim Ruhi Kelleci'nin asli, sanık Zafer Karasaçlı'nın tali kusurlu bulunduğu raporda, maktül Şule İdil Dere ile sanıklar Teyfur Bingöl, Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve Saffet Altındağ'ın kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı tespitine yer verildi.
Söz alan Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, Ben rica ediyorum, artık vicdanen karar verilmesini istiyorum. Uzatmayın artık. Avukatlardan rica ediyorum uzatmayın artık. Ben her duruşmada aynı günü yeniden yaşıyorum dedi.
Şule İdil Dere'nin annesi Berdan Dere'nin avukatı Ahmet Akkuş, suçun olası kastla adam öldürme suçu olduğunu savunarak, Öncelikle görevsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz. Mahkeme aksi kanaatte ise sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz dedi.
SANIK AVUKATLARINA ESAS HAKKINDAKİ SAVUNMALARINI YAPMALARI İÇİN SÜRE VERİLDİ
Mumin Kılıç'ın avukatı Feleknaz Füsun Erten, celse arası gelen son bilirkişi raporunun kendilerine ulaşmadığını, onun yerine bir önceki bilirkişi raporunun kendilerine tebliğ edildiğini belirterek, son raporu incelemek için süre istedi. Mahkeme, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.
Şule idil dere'nin ölümüne ilişkin davaya devam edildi

İstanbul, İdil, Güncel

Kaynak: DHA


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