Şule Tunalı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Şule Tunalı oldu. DP adayı Şule Tunalı, MANİSA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MANİSA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Şule Tunalı ile ilgili seçim sonuçları ve MANİSA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Şule Tunalı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MANİSA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MANİSA aday yarışı ve MANİSA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MANİSA Seçim Bilgileri

MANİSA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.674 olduğu belirlendi.

MANİSA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.674 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MANİSA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,53 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MANİSA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.054.034 olduğu belirlendi.

MANİSA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 933.160 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP MANİSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şule Tunalı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Şule Tunalı, MANİSA yarışında % 1,39 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Şule Tunalı toplamda 12.117 adet oy sayısına ulaştı.

Şule Tunalı Kimdir?

01 Mayıs 1969'da Manisa'da doğdu.

Öğrenim hayatını Hollanda'da Dış Ticaret ve Yabancı Diller üzerine tamamladı.

Halen Hollanda NTI açık öğretim İşletme Lisansı eğitimine devam ediyor.

Dış ticaret uzmanı ve 5 Yabancı dilde (Hollandaca/Flemenkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Türkçe) Yeminli Tercüman ve Muhtelif mahkemelerin bilirkişi tercümanlığını yapıyor.

25 Yıl Özel Sektörde Dış Ticaret Yöneticiliği yaptıktan sonra 2011 Yılından bu yana Dış Ticaret ve Danışmanlık Şirket Sahibi.

2007 Genel seçimlerinde Ak Partiden 8.sıra Manisa milletvekili adayı oldu.

2009-2014 Yılları arası Manisa Belediye Meclis Üyeliği yanı sıra Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Milli Heyet Üyesiydi.

2014'ten bu Yana Kadın Kolları MKYK üyeliğine devam etmektedir.

2005 yılında Ak Parti'de siyasi hayatına başlayan Şule Tunalı, evli ve bir çocuk annesidir.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

DP MANİSA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.