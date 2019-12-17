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Şule Yüksel Şenler Bilgi Evi ilk mezunlarını verdi

Muş Belediyesi tarafından Zafer Mahallesi'nde yapılan Şule Yüksel Şenler Bilgi Evinde açılan okur yazarlık kursuna katılan kadınlara sertifikaları dağıtıldıYapımı tamamlanarak hizmete açılan bilgi evleri meyvelerini vermeye devam ediyor.

17.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:28Şule Yüksel Şenler Bilgi Evi ilk mezunlarını verdi
Belediyesi tarafından Zafer Mahallesi'nde yapılan Şule Yüksel Şenler Bilgi Evinde açılan okur yazarlık kursuna katılan kadınlara sertifikaları dağıtıldı

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan bilgi evleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Muş Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği bilgi evlerinde vatandaşlara yönelik çeşitli kurslar açılırken, kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtılıyor. Belediye Başkanı Feyat , Şule Yüksel Şenler Bilgi Evinde düzenlenen sertifika dağıtım törenine katıldı. Başkan Asya'nın yanı sıra programa eşi Suna Asya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Baskın, belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ve kursiyerler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Asya, görev süreleri içerisinde birçok projeye imza attıklarını belirterek, "Çok maliyetli eserlerle şehrimize yeni bir şekil verdik. Ancak şehri gezerken birçok mahallemizde inşa ettiğimiz bilgi evlerimizin gençlerimizle çocuklarımızla kadın kardeşlerimizle dolu olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmek için yeterlidir. Bu tesislerimizde insanlarımız dinini, dünyasını öğrenebiliyorsa ve biz buna vesile olabiliyorsak başarılı olmuşuz demektir. İnanıyorum ki bundan sonra da sivil mantıkla faaliyetlerin yürütüldüğü bu tesislerimizde çok daha güzel işler yapılacak. Amacına uygun etkinlikler icra edileceğini umuyorum. Buralar sizin evinizdir. Evinizi koruduğunuz gibi bu tesislerimizi de birlikte muhafaza edeceğiz. Bu vesile ile bugün başarılı bir şekilde kurslarını tamamlayan kardeşlerimi tebrik eder, başarılar dilerim" dedi.

Başkan Asya, konuşmasının ardından kursiyerlere sertifikalarını dağıttı. Başkan Asya, program sonrası kursiyerler tarafından konferans salonuna asılan mesajları da okuyarak kendilerine teşekkür etti. - MUŞ

Şule Yüksel Şenler, Zafer Mahallesi, Asya, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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