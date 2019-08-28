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Şule yüksel şenler hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendimİstanbul DHAGazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul'da hayatını kaybetti.

28.08.2019 14:36
Şule yüksel şenler hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim
İstanbul DHA
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul'da hayatını kaybetti.
81 yaşındaki Şenler'in yaklaşık 8 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Şule Yüksel Şenler'in ölümüyle ilgili twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu. Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun dedi.
Şule yüksel şenler hayatını kaybetti

Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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