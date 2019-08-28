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Şule yüksel şenler  hayatını kaybetti

yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul'da hayatını kaybetti.

28.08.2019 15:36 Şule yüksel şenler  hayatını kaybetti
GAZETECİ-yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul'da hayatını kaybetti.
81 yaşındaki Şenler'in yaklaşık 8 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Şule Yüksel Şenler'in ölümüyle ilgili twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu. Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.



Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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