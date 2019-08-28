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Şule Yüksel Şenler ile ilgili hastaneden açıklama

Hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler ile ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

28.08.2019 15:33 Şule Yüksel Şenler ile ilgili hastaneden açıklama
Hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler ile ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı tarafından yapılan açıklamada, "Hastamız Şule Yüksel Şenler, konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni tanıları ile 04 Nisan 2019 tarihinde yoğun bakım ünitemize yatırılmıştır. Beş aya yakın takip süresi boyunca yakın tıbbi bakım altında tutulmuştur. Bugün saat 12: 30'da tüm müdahalelere rağmen pnömoniye sekonder septik şok nedeniyle kaybedilmiştir. Kendisine rahmet, sevdiklerine sabırlar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Şule Yüksel Şenler, Güncel

Kaynak: İHA

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