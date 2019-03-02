Huzur Sokağı Kitabının Yazarı Şule Yüksel Şenler Öldü Mü? Şule Yüksel Şenler Kimdir?

Huzur Sokağı romanıyla tanınan Şule Yüksel Şenler'in öldüğü iddiası Twitter'da yayıldı. Şenler'in ölüm haberi TT'de bir numara oldu. 70'li yıllarda "Birleşen Yollar" ismiyle sinemaya aktarılan hatta 2013 yılında ATV ekranlarında dizisi de çekilen Huzur Sokağı kitabının yazarı Şenler, üzücü iddiayla tekrar gündeme geldi. Peki ölüm iddiası doğru mudur? Sinema ve dizi sektörünü etkileyen Şule Yüksel Şenler kimdir?

ŞULE YÜKSEL ŞENLER ÖLDÜ MÜ?

Öldü iddiasıyla gündeme gelen Şule Yüksel Şenler hakkında sosyal medyada yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı. Şenler'in kardeşi olan Gonca Yüksel'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Şule Yüksel Şenler'in ölmediğihayranlarını bir taraftar sevindirirken kardeşi öldüğü için diğer taraftan üzdü.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler, 9 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğdu. Babasının memuriyetinden dolayı Anadolu'nun birçok şehrinde bulundu. 7 yaşındayken ailesi İstanbul'a yerleştikten sonra okula başladı. Hikayeler yazdı, yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı. 1950 yıllarında Kıbrıs mitinglerine katıldı, kürsülerden şiirler okudu. Daha sonra Adalet Partisi'nde görev aldı. Huzur Sokağı adlı romanını gazetede tefrika halinde yayınlamaya başladı. Kitap olarak basıldığı dönemde rekor satışa ulaşan roman, 1970 yılında "Birleşen Yollar" ismiyle sinemaya aktarıldı.

DÖNEMİN CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN HAPSE GİRDİ

Şule Yüksel Şenler, Anadolu'nun hemen her yerini dolaşarak konferanslar verdi. Bugün Gazetesi'nde yazdı. 1967 yılında Yeni İstiklal Gazetesi'nde yayınlanan "İslam Kadınına Hitap" başlıklı yazısından dolayı davalık oldu. Daha sonra "Ağlayın Ey Müslüman Kardeşlerim Ağlayın" başlıklı yazısında dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1971 yılında hapse girdi ve 9 ay 10 gün hapis yattı. 1960'lardan bu yana birçok gazete ve dergide yazanŞule Yüksel Şenler, yazmaya devam etmektedir.