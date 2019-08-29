Şule Yüksel Şenler'in son yolculuğunda Erdoğan'dan duygulandıran sözler: Dikenler arasında bir güldü

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da saf tuttu.

"KOCA BİR ÇAĞIN MÜCAHİDESİ"

Cenaze namazı öncesi Şenler'in manevi kızı Ayşe Yosunkaya, taziyeleri kabul etti. Şenler'in tabutunun başucuna beyaz örtü asıldığı görüldü. Cami avlusunda vatandaşlar tarafından üzerinde "Koca bir çağın mücahidesi Şule Yüksel Şenler", "Huzur sokağından huzur diyarına yolun açık olsun Şule anne" yazılı afişler asıldı.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Törene, Şenler'in yakınlarının yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ile Hasan Turan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, gazeteci ve yazarlarla çok sayıda vatandaş katıldı.

ERDOĞAN KATILIMCILARA HİTAP ETTİ

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı törende Erdoğan, katılımcılara hitap etti. Daha sonra Şenler'in cenazesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı. Şenler'in cenazesi, Erdoğan'ın da bindiği cenaze aracıyla Eyüp Sultan Mezarlığına getirilip toprağa verildi.

"MİRASI ÇOK BÜYÜK"

Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler Kıbrıs'ta başlayıp İstanbul'da tekamül eden, sonra tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Hakkı ve hakikatı haykırmakla geçen ömrü dün nihayete erdi. Pek çok kadının ve elbette erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim, mücadele, inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle, salavatla, şükranla, hüzünle uğurluyoruz. Mirası gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini islami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler hanımefendi.

"DİKENLER ARASINDA BİR GÜL..."

İdealist Hanımlar Derneği ile yürüttükleri mücadele genç kızlarımız için adeta bir idol olmasını da ortaya koymuştur. Seher Vakti dergisi ile de o zamanlar özellikle islami kesimde kalemşörlerimizin yer aldığı bir dergi olması bakımından malum bazı çevreleri rahatsız etmesi, bizi de mutlu etmesi bakımından çok çok önemliydi. Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat yolu onun duruşuyla dikenler arasında adeta bir gül haline getirmiştir kendisini.

"BAYRAK ŞAHSİYET"

Dayatılan şekilde değil de inancının gereği doğrultusunda yaşayan biri olması onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kılmıştır.

Onu horlayanların, zindana atanların hiçbiri bugün anılmıyor. Ancak kendisi nesiller boyu hatırlanacak. Kendisine rahmet diliyorum yetiştirdiği nesillere ve Türk milletine başsağlığı dileklerinde bulunuyorum. Kendisini Rabbim, Hatice validemize, Aişe validemize komşu kılsın.