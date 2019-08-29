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Şule yüksel şenler son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor.

29.08.2019 12:50 Şule yüksel şenler son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Şenler'in cenazesi Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi, manevi kızı Ayşe Yosunkaya, yakınları ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Şenler'in tabutu başında bekledi.  Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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Manevi kızı Yosunkaya'nın görüntüsü
Tabutun görüntüsü
Tabutun başında bekleyenler
Kavakçı'nın görüntüsü
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Şule Yüksel Şenler, Ravza Kavakçı, AK Parti, Güncel

Kaynak: DHA

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