- Süleyman Atlı: "Dünya Şampiyonası diğer şampiyonalara göre biraz daha zordu"Dünya 2.'si Süleyman Atlı ülkeye döndüMilli Güreşçi Süleyman Atlı:"Tokyo Olimpiyatları'na daha hazır bir şekilde giderek ülkemizi favori olduğumuz güreş branşında en iyi şekilde temsil ederiz""Hedefimiz her zaman şampiyonluk oldu"

ANKARA - Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak ülkeye dönen milli güreşçi Süleyman Atlı, "Dünya Şampiyonası diğer şampiyonalara göre biraz daha zordu" dedi.Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilo final mücadelesinde rakibi Rus Zavur Uguev'e yenilerek şampiyonayı gümüş madalya ile kapatan Süleyman Atlı ülkeye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sevenleri tarafından karşılanan milli güreşçi Süleyman Atlı, "Maçların zorluğu ve stresi daha fazlaydı" şeklinde konuştu.Atlı, Dünya Şampiyonası'nın diğer şampiyonalara göre daha zorlu olduğunu ifade ederek, "İlk 6'ya giren olimpiyat kotası aldığı için maçların zorluğu ve stresi daha fazlaydı. Ben ve takım arkadaşlarım elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Hedefimiz her zaman şampiyonluk oldu. Gönül şampiyon olmak isterdi. Ama hatalarımızı görüp ona göre çalışıp Tokyo Olimpiyatları'na daha hazır bir şekilde giderek ülkemizi favori olduğumuz güreş branşında en iyi şekilde temsil ederiz" diye konuştu.Milli güreşçi Süleyman Atlı açıklamalarının ardından sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA