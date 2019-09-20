Haberler » Güncel » Haber

Süleyman Atlı gümüş madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 57 kilo final mücadelesinde Rus Zavur Uguev'e 13-3 mağlup olan milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı.

20.09.2019 18:30Süleyman Atlı gümüş madalya kazandı
Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 57 kilo final mücadelesinde Rus Zavur Uguev'e 13-3 mağlup olan milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilo final mücadelesine çıkan milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı. 57 kilo final mücadelesinde Rus rakibi Zavur Uguev ile karşılaşan Atlı, dengeli geçen maçın son dakikalarında rakibinin üst üste yaptığı oyunlara engel olamayınca mücadeleden 13-3 mağlup ayrılarak gümüş madalya kazandı.
(İHA)

Süleyman Atlı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:24 Trafikte hayatını tehlikeye atan sürücünün peşine düştü
20:24 İzmir'de 243 düzensiz göçmen yakalandı
20:24 Kendi tasarladığı drone ile teknofest'te katılıyor
20:23 Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu - NEW
20:23 Arnavutköy'de ailesini katledenin fotoğrafları
20:20 Fransa'da iklim değişikliği protestosu
20:19 - Binlerce plastik şişeden devasa hayvanlar yaptılar- Endonezya'da okyanuslar için anlamlı bir...