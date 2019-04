Süleyman Atlı İçin Avrupa'da Altın Zamanı - Ankara

Kaynak: AA

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda mücadele verecek Süleyman Atlı , "Artık altın madalyayı hak ettiğimi düşünüyorum." dedi.Alt yaş gruplarında önemli başarıları bulunan Süleyman Atlı, büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğuna Romanya 'da ulaşmayı hedefliyor. Bükreş 'te 8-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Süleyman, bir sakatlık geçirdiğini ancak şu an iyi durumda olduğunu söyledi.Süleyman, geçen yıl bronz madalya kazandığı Dünya Şampiyonası 'nın ardından ayağının antrenmanda kilitlendiğini ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini dile getirdi. Macaristan 'daki Dünya Şampiyonası'nda serbest stilde madalya kazanan iki Türk sporcudan biri olan 24 yaşındaki milli güreşçi, şu ifadeleri kullandı:"Şu an durumum iyi. Türkiye Şampiyonası'na katılmadım, ayağımı dinlendirdim. Bulgaristan 'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda ikinci oldum. Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonluğum var. 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğum, dünya üçüncülüğüm var. Büyüklerde Avrupa ve dünya üçüncülüğü elde ettim. Avrupa şampiyonu olup, büyüklerdeki ilk altın madalyamı almak istiyorum." Sırbistan 'da 2017'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Süleyman, "3-4 yıldır A Milli Takım'da yarışmalara katılıyorum. Altın madalya kazanmamak için hiçbir neden yok. Tecrübeli olduğumu, artık altın madalyayı hak ettiğimi düşünüyorum. İnşallah altın madalyayı alırım." diye konuştu.Geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nda takımda olmadığına değinen milli güreşçi, "Bu durum beni biraz hırslandırdı. Geçen sene sadece Dünya Şampiyonası'na gittim. Yendiğim iki güreşçi Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda final yaptı. Sayı tuşu yaptığım adam birinci oldu. Tabii ki de insan ister istemez hırslanıyor." değerlendirmesinde bulundu."Takım halinde çok rahat derece yaparız"Avrupa Şampiyonası öncesi dördüncü kampı gerçekleştirdiklerini dile getiren milli sporcu, takım halindeki hedeflerine ilişin ise şöyle konuştu:"Çalışmalarımız güzel geçti. Herkes moral ve motivasyon olarak hazır. İnşallah ülkemizi her zamanki gibi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Dünya Şampiyonası'nda üzerimizde takım olarak bir yük vardı. Her zaman başarılı olamayabiliyorsunuz. Bazen önünüze bir engel çıkıyor. İnşallah bu Avrupa Şampiyonası takım halinde güzel geçer. Takım halinde çok rahat ilk üçe gireriz diye düşünüyorum. Umarım öyle de olur.""Taha ağabeyi örnek alıyorum" ASKİ Spor'da güreşen Süleyman Atlı, kulüpten de takım arkadaşı olan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül 'ü örnek aldığını aktardı.Süleyman, Taha'nın örnek bir yaşantısının bulunduğunu vurgulayarak, "Taha ağabeyi örnek alıyorum. Olimpiyat şampiyonu. Ayrıca antreman dışındaki yaşantısıyla, davranış ve mütevazılık bakımından çoğu güreşçinin örnek alması gereken bir rol model. Aynı takımda şampiyonaya gidince insan ister istemez daha çok hırslanıyor. 'Ben de şampiyon olmak istiyorum.' diyorsun." diyerek sözlerini tamamladı.