Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nereli, kimi canlandırıyor? Süleyman Çakır hayatı

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakteri Süleyman Çakır kimdir merak ediliyor. Babasının küçük yaşta öldürülmesi ile hayatı değişen Süleyman, kız kardeşi ve annesine bakmak için mücadele verir. Yaptığı bir hata onun hapise girmesine neden olur. Süleyman Çakır sözleri, biyografisi haberimizde.

08.04.2020 08:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:46
Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nereli, kimi canlandırıyor? Süleyman Çakır hayatı

Süleyman Çakır diziden neden çıktı? 2003 yılında ekrana gelen bir grup mafyayı anlatan Kurtlar Vadisi dizisinin Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşen Süleyman Çakır, diziden çıktıktan sonra dizi, izleyenlerin tepkisini çekmiştir. 46. bölümde vurularak öldürülen Süleyman Çakır'ın ölümü ile ilgili seyirciler gıyabında cenaze namazı bile kılmışlardır.

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir. Oktay Kaynarca, 45. bölümde vurularak diziden çıktı ve en son 46. bölümde ekrana geldi.

Çakır, küçük yaştayken cami avlusunda gözleri önünde babasının vurulduğunu görür. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşine hem de annesine bakmıştır. Satış yaptığı bir gün zabıtanın kız kardeşini hırpalaması, Çakır'ı çileden çıkarmış ve zabıtayı üst üste bıçaklamıştır. Sonrasında cinayet suçundan hapsedilmiştir. Yalnız başına kalan annesi ve kız kardeşi için Duran Şatıroğlu yani Duran Emmi'yi öldürmesi için teklif etmişlerdir ve o da razı olmuştur. Abdest aldığı sırada öldürmeye kalktığı Duran Emmi, ona babasını hatırlatınca yapacağı şeyden vazgeçmiştir. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.

Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nereli, kimi canlandırıyor? Süleyman Çakır hayatı

Kurtlar Konseyi, bugüne kadar işlenen tüm suçu Süleyman Çakır üzerine yıkmaya çalışır. Avukat Elif Eylül'ün çabaları ve ortağı Polat'ın, Aslan Akbey tarafından aldığı desteklerle gerçekleştirdiği stratejik hamleleriyle hapisten çıkmış ve Tombalacı'yla savaşmaya devam etmiştir. Belirli bir zaman sonra Baron tarafından İstanbul Sefiri yapılmıştır.

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir.

Etiketler: Kurtlar Vadisi Pusu, Süleyman Çakır, Dizi, Gündem, Magazin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nereli, kimi canlandırıyor? Süleyman Çakır hayatı - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Ramazan’da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı Haberler
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa ’Evde Kal Türkiye’ parkuru kurdular Haberler
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdular
Dünya Kovid-19’la mücadele ederken Trump, DSÖ’ye yardımları askıya aldı Haberler
Dünya Kovid-19'la mücadele ederken Trump, DSÖ'ye yardımları askıya aldı
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haberler
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
’Gencim, kronik rahatsızlığım yok’ demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı Haberler
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya’da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Haberler
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor Haberler
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor

Son Dakika Gündem Haberleri

08:56: Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? Kuruluş Osman son bölüm izle! - Haberler 08:46: Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nereli, kimi canlandırıyor? Süleyman Çakır hayatı - Haberler 08:41: Hekimoğlu yeni bölüm yayınlandı mı? Hekimoğlu 14. bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm yeni bölüm izle! Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler 08:31: Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti - Haber 07:16: Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü - Haber 00:00: Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler 16:54: Moskova'nın Şifresi: Temel filmi konusu nedir? Moskova'nın Şifresi: Temel oyuncuları - Haberler