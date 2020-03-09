Süleyman Caner: "1 puanla yetinmek zorunda kaldık"
TFF 2. Lig'in 27. haftasında sahasında Sarıyer ile golsüz berabere kalarak 1 puana razı olan Zonguldak Kömürspor'da Başkan Süleyman Caner, müsabakayı değerlendirdi.
09.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:04
TFF 2. Lig'in 27. haftasında sahasında Sarıyer ile golsüz berabere kalarak 1 puana razı olan Zonguldak Kömürspor'da Başkan Süleyman Caner, müsabakayı değerlendirdi.
Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, Sarıyer karşısında gördükleri kırmızı kartın yanlış bir karar olduğunu söyleyerek, bu sebeple sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Caner, "Devrek'de ilk maçımız. Burada ilk hedefimiz galibiyetti. Ama ikinci yarı beklemediğimiz bir kırmızı kart var. Kırmızı kart olup olmadığı şüpheli. Ama benim görüşüm kırmızı kartlı bir pozisyon yok. Yanlış bir karar. Bu karar neticesinde yapacağımız değişiklikler etkilendi. 10 kişi kalmasaydık daha farklı olacaktı. Hücum hattında yapacağımız değişiklikler olacaktı. Buradan galip ayrılmamız gerekiyordu. Ama olmadı, 1 puanla yetindik. İnşallah önümüzdeki maçları en iyi şekilde geçireceğiz" dedi.
"Taraftarımız yalnız bırakmadı"
Karşılaşmanın seyircisiz olmasına rağmen taraftarın takımlarına destek verdiğini ifade eden Başkan Caner, "Maç seyircisizdi. Buna rağmen taraftarımız bizleri yalnız bırakmadı. Binaların tepesinden bizlere destek verdiler. Bizim taraftarımız çok büyük. Onların burada yüzünü güldüremedik. İnşallah bir dahaki maçlarda yüzlerini güldüreceğiz" diye konuştu.
"Samsunspor'u yenmek istiyoruz"
Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, Samsunspor maçına kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Önümüzde Samsunspor maçı var. Biliyorsunuz ligin lideri, güçlü bir takım. Ekonomik yönde de güçlü bir takımlar. Orada değer verdiğimiz, Zonguldak'ın gururu Ertuğrul hocamız var. Ona da başarılar diliyorum. Samsun maçı zor olacak. Bizler de elimizden gelenin fazlasını yaparak sahaya kazanmak için çıkacağız. Galibiyete ihtiyacımız var. Hak edenin kazandığı bir maç olsun" açıklamasını yaptı. - ZONGULDAK
Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, Sarıyer karşısında gördükleri kırmızı kartın yanlış bir karar olduğunu söyleyerek, bu sebeple sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Caner, "Devrek'de ilk maçımız. Burada ilk hedefimiz galibiyetti. Ama ikinci yarı beklemediğimiz bir kırmızı kart var. Kırmızı kart olup olmadığı şüpheli. Ama benim görüşüm kırmızı kartlı bir pozisyon yok. Yanlış bir karar. Bu karar neticesinde yapacağımız değişiklikler etkilendi. 10 kişi kalmasaydık daha farklı olacaktı. Hücum hattında yapacağımız değişiklikler olacaktı. Buradan galip ayrılmamız gerekiyordu. Ama olmadı, 1 puanla yetindik. İnşallah önümüzdeki maçları en iyi şekilde geçireceğiz" dedi.
"Taraftarımız yalnız bırakmadı"
Karşılaşmanın seyircisiz olmasına rağmen taraftarın takımlarına destek verdiğini ifade eden Başkan Caner, "Maç seyircisizdi. Buna rağmen taraftarımız bizleri yalnız bırakmadı. Binaların tepesinden bizlere destek verdiler. Bizim taraftarımız çok büyük. Onların burada yüzünü güldüremedik. İnşallah bir dahaki maçlarda yüzlerini güldüreceğiz" diye konuştu.
"Samsunspor'u yenmek istiyoruz"
Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, Samsunspor maçına kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Önümüzde Samsunspor maçı var. Biliyorsunuz ligin lideri, güçlü bir takım. Ekonomik yönde de güçlü bir takımlar. Orada değer verdiğimiz, Zonguldak'ın gururu Ertuğrul hocamız var. Ona da başarılar diliyorum. Samsun maçı zor olacak. Bizler de elimizden gelenin fazlasını yaparak sahaya kazanmak için çıkacağız. Galibiyete ihtiyacımız var. Hak edenin kazandığı bir maç olsun" açıklamasını yaptı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Süleyman Caner: "1 puanla yetinmek zorunda kaldık"
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Sarıyer, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Spor
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Spor
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Spor
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Spor
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Spor
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Spor
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı