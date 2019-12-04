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Süleyman Caner: "Türkiye'de adında kömür olan tek takımız"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da Başkan Süleyman Caner 4 Aralık Dünya Madenciler Günü anısına baret giyerek madencileri kutladı.

04.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:11Süleyman Caner:
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kömürspor'da Başkan Süleyman Caner 4 Dünya Madenciler Günü anısına baret giyerek madencileri kutladı.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, 'de adında Kömür olan tek takım olduklarını ifade ederek "Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Biz de her zaman dediğimiz gibi madenci takımıyız. Adımızda Kömür olan Türkiye'de tek takımız. Öncelikle yer altında çalışan bütün madencilerin emekçilerimizin madenciler gününü kutlarız. Hakkın rahmetine kavuşan madencilere de Allah'tan rahmet diliyorum. Grizu da kaybettiğimiz 5 bin maden şehidimiz var. Madenci Türkiye için çok önemlidir" diye konuştu.

Ocak ayında açılacak transfer sezonu için değerlendirmelerde bulunan Caner, "Bir madenci ve emekçi takımı olarak zor şartlarda mücadele ediyoruz. Ligin bitmesine 2 hafta kaldı. Tarsus ve Afyon maçı kaldı. Onları en iyi şekilde tamamlayıp maddi imkanlar ölçüsünde transferler yapacağız. Onların hazırlığını yaparak ikinci yarıya daha iyi şekilde girmek istiyoruz. Bunları yapabilmek içinde birlik beraberlik içerisinde olmamız gerek. Bu takım bizim takımımız" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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