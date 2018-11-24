Süleyman Çelebi Türbesi'nde 8 Dilde Mevlit Okundu

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:24



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:24

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda kalan uluslararası öğrenciler, Mevlid-i Şerif yazarı Süleyman Çelebi'nin kabri başında 8 dilde mevlit okudu.Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Süleyman Çelebi'nin merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'ndeki kabri başında bir araya gelen öğrenciler, dua etti.Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, burada öğrencilere Süleyman Çelebi'nin hayatını anlattı.Farklı ülkelerden gelip Bursa'da eğitimlerini sürdüren öğrenciler, daha sonra 8 dilde mevlit okudu.TDV Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcısı Büşra Kaytan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Evliya Çelebi'nin türbesini ziyaret ettiklerini söyledi.Mevlid-i Şerif'in birçok coğrafyada Müslümanları birbirine bağlayan eser olduğunu vurgulayan Kaytan, şunları kaydetti:"Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Peygamber Efendimizi yad ettiğimiz bu güzel günde her zaman gönüllerde olan Hazreti Peygamberi, onun anlatıldığı Mevlid-i Şerif'in nazımı Süleyman Çelebi'yi bir kez daha yad etmek istedik. Süleyman Çelebi'nin eseri Mevlid-i Şerif, Türk-İslam edebiyatının kurucu eserlerinden birisi ve Müslüman coğrafyasının hemen her yerinde farklı pek çok lisanda tercümesi olan bir eser. Müslüman coğrafyasını bir gönül köprüsüyle bir birine bağlayan bir eser. Böylesine kıymetli bir eserin yazarı Süleyman Çelebi hazretlerini Mevlid-i Nebi Haftası dolayısı ziyaret etmek istedik. Eli boş gelmek istemedik. Yurdumuzda uluslararası öğrenciler var. 8 farklı lisan, tek bir dil olan gönül diliyle Hazreti Peygamberi yad ettik."