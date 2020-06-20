Süleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreni

Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans aracılığıyla mezuniyet töreni düzenlendi.

20.06.2020 22:56 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:03
Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans aracılığıyla mezuniyet töreni düzenlendi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nde öğrenimini tamamlayan yaklaşık 100 öğrenci, salgın nedeniyle buruk bir mezuniyet yaşadı.
Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, öğrenciler ve hocalar veda konuşması yaptı.
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölüm olarak düzenledikleri törende salgın nedeniyle öğrencilerine on-line veda ettiklerini söyledi.
Erdem, "Normalde öğrencilere ilk geldiklerinde ilk ders, son geldiklerinde ise son ders programı yapıyorduk. Fakat pandemi sürecinde olduğumuz için arkadaşlarımızı mart ayından bu yana göremiyoruz. Öğrencilerimize son bir veda edebilmek adına bir program düzenledik." dedi. Süleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreni

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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