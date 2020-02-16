Haberler » Spor » Süleyman Karadeniz'den altın madalya - Spor

Süleyman Karadeniz'den altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 mağlup ederek altın madalya elde etti.

16.02.2020 23:13 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:13Süleyman Karadeniz'den altın madalya

Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman , İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 mağlup ederek altın madalya elde etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonanın son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları gerçekleştirildi. Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşı karşıya geldi. Karadeniz, rakibini 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Süleyman Karadeniz'in kazandığı altın madalya, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.



Karadeniz, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 17 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
17.02.2020 00:32:12