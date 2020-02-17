Süleyman Karadeniz kimdir? Milli güreşçi Süleyman Karadeniz hayatı ve biyografisi!

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz , İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i mağlup ederek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı. Spor dünyasında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Süleyman Karadeniz hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Süleyman Karadeniz kimdir?

SÜLEYMAN KARADENİZ KİMDİR?

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Ankara ASKİ sprorcusudur ve 92 kiloda güreşmektedir. Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ASKİ sporcusu olan Süleyman Karadeniz'i "İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ASKİ Sporlu milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz kardeşim Avrupa Şampiyonu olarak hem kentimizi hem ülkemizi gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadeleriyle tebrik etti.