Süleyman Kılınç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Adıyaman belediye başkan adayı Süleyman Kılınç oldu. AK Parti adayı Süleyman Kılınç, Adıyaman belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Adıyaman belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Adıyaman belediye başkan adayı Süleyman Kılınç ile ilgili seçim sonuçları ve Adıyaman belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Adıyaman belediye başkan adayı Süleyman Kılınç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Adıyaman belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Adıyaman aday yarışı ve Adıyaman seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Adıyaman Seçim Bilgileri

Adıyaman belediyesi için toplam sandık sayısının 485 olduğu belirlendi.

Adıyaman belediyesi için açılan sandık sayısının ise 483 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Adıyaman belediyesi için katılım oranının ise % 80,45 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Adıyaman toplam seçmen sayısının ise 159.663 olduğu belirlendi.

Adıyaman belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 128.444 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Adıyaman belediye başkan adayı olarak gösterilen Süleyman Kılınç, Adıyaman yarışında % 53,27 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Süleyman Kılınç toplamda 65.765 adet oy sayısına ulaştı.

Süleyman Kılınç Kimdir?

01.01.1965 yılında Adıyaman'da doğan Süleyman Kılınç, orta öğrenimini Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı, daha sonra Çukurova Universitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Uzun yıllar Adıyaman'da uzman tabip olarak görev yapan Kılınç, 4 dönem Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı ve 1 dönem de Tabip Odası Onur Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Kamuda ve özel hastanelerde başhekimlik ve yöneticilik de yapan Süleyman Kılınç, Adıyaman Universitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Evli ve üç çocuk babası, İngilizce bilen Kılınç'ın, önceki dönemlerde AK Parti Adıyaman milletvekili aday adaylığı bulunuyor.

AK Parti Adıyaman belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.