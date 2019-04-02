Süleyman Koçtepe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA YUNAK belediye başkan adayı olan Süleyman Koçtepe isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA YUNAK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Süleyman Koçtepe isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA YUNAK adayı Süleyman Koçtepe kimdir? BTP KONYA YUNAK adayı Süleyman Koçtepe yüzde kaç oy aldı?

Süleyman Koçtepe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA YUNAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Süleyman Koçtepe YUNAK ilçesinde % 1,05 oranında oy almıştır. YUNAK ilçesinde % 1,05 oranında oy olan Süleyman Koçtepe adlı BTP adayı toplamda 144 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA YUNAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.