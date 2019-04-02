Süleyman Özbilgin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR belediye başkan adayı olan Süleyman Özbilgin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Süleyman Özbilgin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR adayı Süleyman Özbilgin kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR adayı Süleyman Özbilgin yüzde kaç oy aldı?

Süleyman Özbilgin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Süleyman Özbilgin İSCEHİSAR ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. İSCEHİSAR ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Süleyman Özbilgin adlı BTP adayı toplamda 14 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.