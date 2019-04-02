Süleyman Pekdemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA AKYAZI belediye başkan adayı olan Süleyman Pekdemir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA AKYAZI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Süleyman Pekdemir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA AKYAZI adayı Süleyman Pekdemir kimdir? BTP SAKARYA AKYAZI adayı Süleyman Pekdemir yüzde kaç oy aldı?

Süleyman Pekdemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA AKYAZI belediye başkan adayı olarak gösterilen Süleyman Pekdemir AKYAZI ilçesinde % 0,32 oranında oy almıştır. AKYAZI ilçesinde % 0,32 oranında oy olan Süleyman Pekdemir adlı BTP adayı toplamda 181 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA AKYAZI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.