Haberler » Güncel » Süleyman Şah Türbesi'ni bekleyen Mehmet dedenin anıları gururlandırdı - Haber

Süleyman Şah Türbesi'ni bekleyen Mehmet dedenin anıları gururlandırdı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ikamet eden ve vatani görevi sırasında Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'ni bekleyen 80 yaşındaki Mehmet Ali Kocaman, geçmişte tattığı gururu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü sınır ötesi operasyonlardan övgüyle bahsederken bir kez daha yaşadı.

29.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:48Süleyman Şah Türbesi'ni bekleyen Mehmet dedenin anıları gururlandırdı
'ın ilçesinde ikamet eden ve vatani görevi sırasında 'deki Süleyman Şah Türbesi'ni bekleyen 80 yaşındaki Mehmet Ali Kocaman, geçmişte tattığı gururu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü sınır ötesi operasyonlardan övgüyle bahsederken bir kez daha yaşadı.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Doğanşar ilçesini ziyaretinde kıraathanede karşılaştığı Kocaman ile bir süre sohbet etti.
Kocaman, askerliğini jandarma er olarak 2,5 yıl süreyle yaptığını belirterek, "Suriye'de görev yaptım. Orada Süleyman Süleyman Şah Türbesi'ni bekledim. 8 jandarma, 1 başçavuş Akçakale'den geçtik Suriye'ye." dedi.
Vali Ayhan'ın, "Şu an Süleyman Şah Türbesi'nin Türk askerlerinin kontrolünde olduğunu" anımsatması üzerine Kocaman, "Biliyorum, biz de oralardaydık. Türk bayrağı dalgalanıyor, Mehmet'in koltukları şişiyor. Zannettim Suriye benim oldu." şeklinde konuştu.
"Mehmet Amca Gibi Mehmetlerimiz var olsun"
Vali Ayhan ile Mehmet Ali Kocaman arasında geçen sohbetin videosu, Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda "Mehmet Amca gibi Mehmetlerimiz var olsun" denildi.
Vali Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir göz odasında gece gündüz yüreğindeki iman ve vatan sevgisiyle ülkemiz için dualarını eksik etmeyen, sanki her an cepheye koşacak gibi coşkusunu derinden hissettiren Mehmet Ali Kocaman amcamıza sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Şah Türbesi, Doğanşar, Suriye, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:52 Gölbaşı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
13:52 "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Ordu'ya geldi
13:48 Hollanda'da başörtülü kadına ayrımcılık yapıldığına dair karar
13:47 Bahçeye giren domuzları ayının kovalaması kamerada
13:42 Tarık Yurttaş'a yapılan saldırıya kınama
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:50 CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor
11:46 Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 13:52:58