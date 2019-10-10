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Süleyman Şah türbesinin çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında

Süleyman Şah türbesinin çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altındaKOBANİ - Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde konuşlu bulunan topçu birlikleri ve obüsler tarafından Suriye'nin Eşme köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin yakınlarındaki YPG-PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı.

10.10.2019 16:44
Süleyman Şah türbesinin çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında
KOBANİ - Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde konuşlu bulunan topçu birlikleri ve obüsler tarafından Suriye'nin Eşme köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin yakınlarındaki YPG-PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüs ve topçu birlikleri, 2015 yılında DEAŞ terör örgütü tehdidiyle Türkiye-Suriye sınırından 37 kilometre uzaklıktaki Münbiç ilçesinin Karakozak köyünden, Kobanı ile Zormağar arasındaki Suriye'nin eşme köyüne taşınan Süleyman Şah türbesinin yakınlarındaki PYG-PKK hedeflerini yoğun ateş altına aldı.
Ziyaret kasabası kuzeydoğusunda kalan türbenin bulunduğu alandaki hedefler yapılan obüs ve top atışları ile yerle bir edilirken, gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.
Obüs ve top atışları yoğun bir şekilde sürüyor
Süleyman Şah türbesinin çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında

Süleyman Şah, Suriye, PKK, Genel

Kaynak: İHA

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