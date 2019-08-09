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Süleyman Seba salı günü anılacak

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anılacak.

09.08.2019 10:14 Süleyman Seba salı günü anılacak
Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek.
Beşiktaş Kulübü, anma törenine katılmak isteyenler için eski kulüp binasının önünden (Şairler Parkı) saat 10.00'da servis kaldıracak.
Siyah-beyazlıların 1984-2000 yıllarında kesintisiz başkanlığını yapan Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Beşiktaş Spor Kulübü, Süleyman Seba, Spor

Kaynak: AA

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