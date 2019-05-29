Süleyman Soylu, "Adreslerinizi kontrol edin" diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taşınma nedeniyle seçmen kaydı çıkmayan sanatçı Elçin Sangu'nun Twitter paylaşımına tepki gösterdi. Soylu, "Bir sanatçı hanım 'benim kaydımı silmişler' diyor. Baktırdım kendi taşımış" dedi.

"NÜFUS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAKTIRDIM"

Soylu, Beyoğlu Öğretmenevi'nde yaptığı açıklamada adını vermeden Sangu'yu kastederek, "Günde 2-3 tane yalanın bakanlığım tarafından vatandaşımıza doğru bilgilendirmeyle ulaşmasından hakikaten yoruldum. Bir sanatçı hanım 'benim kaydımı silmişler' diyor. Sosyal medyada 'acaba bu kayıtlar silinebilir mi' diye soruyorlar. Nüfus Genel Müdürlüğünden baktırdım 29 Mart'ta kendi e-devlet şifresinden müracaatını yaptırmış ve bunu başka bir noktaya taşıdı" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Elçin Sangu, 13 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes adreslerini kontrol etsin, mesela şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum" demişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden kendisine gelen yanıtın ardından Sangu bu paylaşımını silmiş ve şöyle demişti: "1 yıl önce taşınmış olduğum evin iskan alımı geç olduğu için adres değişikliği muhasebecim tarafından 29 Mart'ta yapılmış. Seçmen listeleri daha önce askıya alınmış. Bu yüzden bir hata olmuş. Bu hassasiyetinizi seçim kararlarında da gösterseydiniz her şey çok güzel olurdu."