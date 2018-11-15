Süleyman Soylu Artık Sınırlarımızdan Kuş Uçurtmayacağız-1

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunu yaptı. Süleyman Soylu
sınır güvenliğine ilişkin, "Sınır güvenlik yolları projemizin yüzde 76'sı tamamlandı.Sahil güvenlik komutanlığının SGRS Projesi ile sınır güvenlik alt yapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz, yüzde 90'ı bitti. Bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarımızdan kuş uçurtmayacağız" dedi.
Nursima ÖZONUR/ANKARA (DHA
)
(Tür: Ankara
)
Ankara,Süleyman Soylu
15 Kasım 2018 Perşembe 13:09