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Süleyman Soylu: Asker selamı veren futbolcularımızı soruşturuyorlar, çok paniklemişler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milli futbolcuların Arnavutluk ve Fransa maçlarından verdikleri asker selamına soruşturma açan UEFA ve tepki gösteren Avrupa ülkelerine tepki gösterdi.

17.10.2019 15:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Alanya ilçesinde 14 ve 18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı 2019 Yılı İnceme-Araştırma programına katıldı. Soylu, "Futbolcularımızın verdiği asker selamını soruşturuyorlar. Çok alınmışlar, çok da paniklemişler. Acaba ne için yaptılar diye soruşturmalar, manşetler ve tartışmalar. Biz 16 Nisan Referandumu sırasında Avrupa'da açılan, kafasına silah dayanmış Erdoğan posterlerini unuttuk mu" dedi.

ASKER SELAMI SEVİNCİNE TEPKİ GÖSTERENLERİ ELEŞTİRDİ

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın 2020 Dünya Kupası eleme maçında Fransa'ya attığı golün ardından futbolcuların asker selamıyla gol sevincinin bazı ülkeler tarafından eleştirilmesi ve UEFA tarafından açılan soruşturmayı değerlendiren Soylu,"Bugün futbolcularımızın verdiği asker selamını soruşturuyorlar. Çok alınmışlar, çok da paniklemişler. Acaba ne için yaptılar diye soruşturmalar, manşetler ve tartışmalar. Biz 16 Nisan Referandumu sırasında Avrupa'da açılan, kafasına silah dayanmış Erdoğan posterlerini unuttuk mu? Tepkimizi dile getirdik, soruyorum buradan Avrupa'ya, kime soruşturma açtılar. O pankarttan panik oldular mı, rahatsız oldular mı? Kırmızı bültenle aradığımız teröristleri panellerde konuşturdular. Meydanlarında video wall ile meydan mitingi yapmaya çalıştılar. Hangisine soruşturma açtılar, hangisine tepki gösterdiler. Şimdi sahada 2-3 tane sporcumuz asker selamı verince mi şiddet karşıtlığınız aklınıza geldi. Biz 40 yıldır Batı'ya bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz fakat gözler kör kulaklar sağır. Şimdi kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye çalışıyoruz, maşallah hepsi ayakta. Tehdidin, kınamanın bini bir para"ifadelerine yer verdi.

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Süleyman Soylu: Asker selamı veren futbolcularımızı soruşturuyorlar, çok paniklemişler

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