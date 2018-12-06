06 Aralık 2018, 07:42
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Süleyman Soylu, "Berat Albayrak'la Aranız Nasıl" Sorusuna Yanıt Verdi: Aramız Gayet İyi, Aynı Takımı Tutuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la aralarında sorun olduğu iddialarına "Aramız gayet iyi. Kabinede iki arkadaşız. İkimiz aynı futbol takımını tutuyoruz." diyerek yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu "40"a konuk oldu. Bakan Soylu, 'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt verdi.

"EŞLERİMİZ İYİ ARKADAŞ"

"Aramız gayet iyi. Kabinede iki arkadaşız. İkimiz aynı futbol takımını tutuyoruz. Eşlerimiz iki iyi arkadaş. Aynı davanın adamlarıyız ve bir mücadele yapıyoruz" diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

Berat Albayrak

"SİYASETİNDE KENDİ MAGAZİNİ VAR"

"Siyaset içerisinde bu tip tezvirat çok yapılır, yapılacaktır da zaten. Berat Bey iyi yetişmiş bir adam. Hakikaten iyi yetişmiş. Aklı hızlı çalışan bir adam. Bunu başka ortamlarda söylediğim için de söyleyebiliyorum. Memleketimizin böyle iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Ama ne olacak, birilerinin arasında bir takım dedikodular oluşturacaklar ki siyasetin de kendi adına magazini var. O magazin de bir taraftan yürüyecek. Biz işimize bakıyoruz. İşimize bakmaya da devam edeceğiz."

Süleyman Soylu

OMUZ ATMA VAKASI

Albayrak ve Soylu, YAŞ toplantısı öncesinde yaşanan gergin çarpışması sonucu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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Futbol,Berat Albayrak,Süleyman Soylu
06 Aralık 2018 Perşembe 07:42