29.06.2019 20:39
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Süleyman Soylu'dan 44 kilo patlayıcı bulunan ev paylaşımı

Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da 44 kilogram patlayıcı bulunan ev ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa 'da 44 kilogram patlayıcı bulunan ev ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Soylu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda:

"Bir vekil, 44 kilo patlayıcı, polise ürkütücü iftira, Kuran'ı Kerim'i istismar" ifadelerini kullanarak, Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından aranan ve 44 kilogram patlayıcı bulunan evin aranma görüntülerini yayınladı.

Soylu, paylaştığı görüntülerde, bir milletvekilinin aranan evde bulunduğu ve evin polis tarafından aranma sırasında dağıtıldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti. Görüntüde, polislerin 44 kilogram uyuşturucu bulunan evi ararken herhangi hiçbir yeri dağıtmadığı yer aldı.

"4 Güvenpark, 1 Beşiktaş saldırısı gerçekleştirilebilir"

Şanlıurfa Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan evde, görüntülere göre, polisler önce arama emrini okuyor ve daha sonra da hiçbir yeri dağıtmadan evi aramaya başlıyorlar. Daha sonra ise aranan evde 44 kilogram uyuşturucunun buluyor. Ayrıca, Soylu'nun paylaştığı videonun sonunda, "Bu patlayıcı ile 4 Güvenpark saldırısı, 1 Beşiktaş saldırısı gerçekleştirilebilir" ifadeleri dikkat çekti. - ANKARA
Kaynak: İHA
Polis , Şanlıurfa , Süleyman Soylu , Güncel

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