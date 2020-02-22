Abdullah Gül'ün Gezi Parkı'yla ilgili sözlerine AK Parti'den ilk tepki Süleyman Soylu'dan geldi

Son dönemlerde AK Parti'yle ters düşen açıklamalarıyla gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e hükümet kanadından ilk tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, Gül'ün gündeme bomba gibi düşen sözleri için "İçime hançer gibi saplandı, yazıklar olsun" dedi.

"İÇİME HANÇER GİBİ SAPLANDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gezi Parkı olayları ile ilgili "Gurur duyuyorum" diyen Abdullah Gül'ün açıklamalarına tepki gösterdi. Soylu açıklamasında "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4 gün önce bir gazeteye verdiği demecinde Gezi Parkı protestolarından gurur duyduğunu belirtmişti. Gül, "Bana o zaman ilk sorulan soruya (Gezi Parkı protestolarıyla ilgili) verdiğim cevap şuydu: 'Bununla büyük bir gurur duyuyorum' dedim. Şaşırdı herkes. Çünkü 'Türkiye'nin problemlerinin mahiyetini değiştirmişiz. Eskiden insanlar insan hakları için sokağa çıkardı. Faili meçhuller dursun diye çıkardı. Yolsuzluk dursun diye sokağa çıkardı. Şimdi insanlar ağacı kestirmem diye sokağa çıkmış, çevre duyarlılığı için sokağa çıkmış. Türkiye'nin problemlerini İngiltere'nin, ABD'nin problemleri haline çevirmişiz' dedim" şeklinde konuşmuştu.

ERDOĞAN YANIT VERMEMİŞTİ

Gazeteciler geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Abdullah Gül'ün açıklamalarını sormuştu. Erdoğan, "Biz kendi işimize bakalım" diyerek yanıt vermekten kaçınmıştı.